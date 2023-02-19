Сочи

В Сочи идет потепление с дождем 19 февраля. Такой прогноз опубликовали синоптики сочинского Гидрометцентра.

- Облачно. Дождь, местами сильный. Ветер умеренный, местами сильный. Температура воздуха 5...10 градусов, - сообщает метеослужба.

Между тем, на остальной территории Краснодарского края прогнозируется дождь с мокрым снегом и минусовые температуры. По поводу погоды на Черноморском побережье в краевом Гидрометцентре прогнозы даже еще более оптимистичные - температура воздуха прогреется там до +12 градусов.