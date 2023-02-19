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НовостиОбщество19 февраля 2023 5:16

В Сочи идет потепление с дождем 19 февраля

На курорте прогнозируют до +10 градусов
Ева МУР
Сочи

Сочи

В Сочи идет потепление с дождем 19 февраля. Такой прогноз опубликовали синоптики сочинского Гидрометцентра.

- Облачно. Дождь, местами сильный. Ветер умеренный, местами сильный. Температура воздуха 5...10 градусов, - сообщает метеослужба.

Между тем, на остальной территории Краснодарского края прогнозируется дождь с мокрым снегом и минусовые температуры. По поводу погоды на Черноморском побережье в краевом Гидрометцентре прогнозы даже еще более оптимистичные - температура воздуха прогреется там до +12 градусов.