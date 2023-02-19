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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 6:26

Жители нескольких районов Ейска остались без воды из-за аварии

Ремонт сетей обещали завершить к 12 часам 19 февраля
Ева МУР
В городе организован подвоз воды

В городе организован подвоз воды

Жители нескольких районов Ейска остались без воды из-за аварии. О причинах прекращения подачи воды сообщил глава района Роман Бублик.

- В Ейске из-за аварии на КНС "Промзона" будет ограничена подача воды жителям района старого города, военного городка, 2-го микрорайна, Кирпичиков, Поля Чудес, Поля Слез. Аварийные службы РЭУ "Ейский групповой водопровод" ГУП КК "Кубаньводкомплекс" работают над устранением аварии, - написал он в своем Телеграм-канале.

Ориентировочное время завершения ремонта - 12 часов 19 февраля.