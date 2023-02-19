Камнепад. Фото: скриншот видео

Камнепад зафиксировали на трассе в Туапсинском районе. ГИБДД ограничили движение транспорта по одной полосе.

- В Туапсинском районе на 40-м км автодороги Джубга - Сочи автоинспекторы зафиксировали камнепад. В целях безопасности участников дорожного движения ограничено движение по одной полосе, вызвали службы по расчистке проезжей части. На месте дежурит экипаж ДПС, движение осуществляется по двум полосам, - сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Кроме этого, в районе реки подошли к опасным отметкам и могут выйти из берегов. Власти района предупреждают, что дождь продолжится с 11 часов утра и будет идти до вечера.