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НовостиПолитика19 февраля 2023 8:23

Около двух миллионов рублей перечислили краснодарские предприниматели на поддержку бойцов СВО

Такая сумма поступила за месяц в краснодарский благотворительный фонд, который помогает Донбассу и Новороссии
Источник:kp.ru
Лекарства руководитель Фонда лично передала старшине медчасти госпиталя Горловки

Лекарства руководитель Фонда лично передала старшине медчасти госпиталя Горловки

Около двух миллионов рублей перечислили краснодарские предприниматели на поддержку бойцов СВО. Эта сумма поступила за месяц в краснодарский благотворительный фонд, который помогает Донбассу и Новороссии.

- К нам поступило много заявок от бойцов на передовой, где сражаются наши кубанские ребята, - рассказала руководитель фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева. - Мы составили реестр самого необходимого и бросили клич, в том числе и в «Комсомолке».

Отозвались руководители очень многих предприятий и организаций. Большой вклад внесли и предприниматели - на их средства закупили лекарства для госпиталя в Горловке, которые очень требовались в сортировочно-эвакуационные пункты. Их отвезли в минувшие выходные.

Также очень помогли фонду предприниматели-строители, пожертвования на помощь участникам СВО. Волонтеры на перечисленные деньги закупили тепловизорные прицелы, приборы ночного видения, аккумуляторы и другие необходимые вещи.

Все предметы техобеспечения для бойцов волонтеры отвезут во время поездки на Донбасс в двадцатых числах февраля. Также благотворители передадут солдатам посылки от краснодарских учеников, которые сейчас собирают в школах ко Дню защитника Отечества.