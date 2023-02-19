Лекарства руководитель Фонда лично передала старшине медчасти госпиталя Горловки

Около двух миллионов рублей перечислили краснодарские предприниматели на поддержку бойцов СВО. Эта сумма поступила за месяц в краснодарский благотворительный фонд, который помогает Донбассу и Новороссии.

- К нам поступило много заявок от бойцов на передовой, где сражаются наши кубанские ребята, - рассказала руководитель фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева. - Мы составили реестр самого необходимого и бросили клич, в том числе и в «Комсомолке».

Отозвались руководители очень многих предприятий и организаций. Большой вклад внесли и предприниматели - на их средства закупили лекарства для госпиталя в Горловке, которые очень требовались в сортировочно-эвакуационные пункты. Их отвезли в минувшие выходные.

Также очень помогли фонду предприниматели-строители, пожертвования на помощь участникам СВО. Волонтеры на перечисленные деньги закупили тепловизорные прицелы, приборы ночного видения, аккумуляторы и другие необходимые вещи.

Все предметы техобеспечения для бойцов волонтеры отвезут во время поездки на Донбасс в двадцатых числах февраля. Также благотворители передадут солдатам посылки от краснодарских учеников, которые сейчас собирают в школах ко Дню защитника Отечества.