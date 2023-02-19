Глава Кубанской епархии ответит на вопросы жителей региона

Глава епархии ответит на вопросы

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий ответит на вопросы кубанцев в прямом эфире радио «КП» - Краснодар» 20 февраля. Начало программы - в 17:00.

Пообщаться с Владыкой о вере, духовном развитии, о том, как правильно подготовиться к Великому посту и как его соблюдать, можно будет на частоте 91.0 FM в Краснодаре.

Звоните по номеру 8-961-590-70-90. Кроме того, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий расскажет, как кубанская церковь поддерживает бойцов СВО, где в храмах открыты пункты помощи и как можно присоединиться к волонтерам. Программа «Гость в студии» 20 февраля, в 17:00 на 91.0 FM в Краснодаре.

Телефон прямого эфира: 8-961-590-70-90.