Гумпомощь собирают всем городом. Фото: мэрия Сочи

12 тонн гуманитарной помощи направлено из Сочи в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

- Сбор и отправка организованы сочинским отделением партии "Единая Россия". Собирали ее всем миром - предприниматели, общественники, учебные заведения, аптечные сети, все неравнодушные, - уточнили в администрации города-курорта.

В Сочи уже собрали и отправили около 120 тонн продуктов, предметов личной гигиены, лекарственных препаратов. В мэрии поясняют, что грузы доставляются в конкретные пункты назначения, где несут службу и выполняют задачи сочинцы.