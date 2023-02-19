Заболевание проодолжает сражать население

В Краснодарском крае за сутки подтверждено 179 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

- Большинство заболевших - в столице региона. В Краснодаре заболели 67 человек. Вторым по заболеваемости за сутки стал Северский район с 13 инфицированными. В Кущевском районе заболели 10 человек. В пятерке лидеров по заболеваемости коронавирусом - Сочи и Новороссийск. Там 9 человек заражены, - уточнили в оперативном штабе.

Напомним, за время пандемии коронавируса от инфекции в регионе погибли более 11 тысяч человек.