Сочи

В Сочи началось голосование за благоустройство парков и скверов. Основными площадками для выбора стали соцсети администрации города. На голосование выставлено несколько известных сочинских точек притяжения. Это пешеходная улица Навагинская, набережная реки Восточный Дагомыс, Сквер влюбленных, а также 15 парков и скверов, которые предлагают дополнить скамейками, освещением и декором.

- В комментариях жители курорта могут предложить свой вариант благоустройства. Все будет рассмотрено, - уточняют в мэрии.

Голосование продлится джо 24 февраля.