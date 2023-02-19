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НовостиОбщество19 февраля 2023 10:53

В Сочи началось голосование за благоустройство парков и скверов

Оно проводится до 24 февраля
Ева МУР
Сочи

Сочи

В Сочи началось голосование за благоустройство парков и скверов. Основными площадками для выбора стали соцсети администрации города. На голосование выставлено несколько известных сочинских точек притяжения. Это пешеходная улица Навагинская, набережная реки Восточный Дагомыс, Сквер влюбленных, а также 15 парков и скверов, которые предлагают дополнить скамейками, освещением и декором.

- В комментариях жители курорта могут предложить свой вариант благоустройства. Все будет рассмотрено, - уточняют в мэрии.

Голосование продлится джо 24 февраля.