Опасность затопления есть в Туапсе

Жителей Туапсинского района предупредили об угрозе затопления. Об этом сообщили в администрации района. Реки здесь достигли опасных отметок. За последние сутки в Туапсе выпал 91 мм осадков. Это самый большой показатель по региону.

Между тем, штормовое предупреждение продолжает действовать до 20 февраля. Синоптики не обещают прекращения дождей в Туапсинском районе до вечера, 19 февраля.

- Переполнены реки Паук и Туапсе. Ливень размыл дороги в Лермонтово, сообщают в пресс-службе администрации района.

Спасатели откачивают воду из цокольного этажа здания на улице Фрунзе и контролируют обвалы на трассах Джубга-Сочи и Туапсе-Майкоп.