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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 11:34

Опору моста подмыло в селе Ольгинка Туапсинского района из-за подъема уровня реки

На месте работает техника
Ева МУР
Ремонтировать мост будут, когда уровень воды в реке снизится

Ремонтировать мост будут, когда уровень воды в реке снизится

Опору моста подмыло в селе Ольгинка Туапсинского района из-за подъема уровня реки Кабак.

- Из-за этого подмыло съезд с железобетонного моста в третьем микрорайоне, - сообщили в оперштабе.

Сейчас движение через мост временно ограничено, водители могут использовать альтернативный аварийный проезд по грунтовой дороге.

Ремонтировать мост начнут, когда вода в реке Кабак снизится.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям действует до 20 февраля.