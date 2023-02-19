Ремонтировать мост будут, когда уровень воды в реке снизится

Опору моста подмыло в селе Ольгинка Туапсинского района из-за подъема уровня реки Кабак.

- Из-за этого подмыло съезд с железобетонного моста в третьем микрорайоне, - сообщили в оперштабе.

Сейчас движение через мост временно ограничено, водители могут использовать альтернативный аварийный проезд по грунтовой дороге.

Ремонтировать мост начнут, когда вода в реке Кабак снизится.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям действует до 20 февраля.