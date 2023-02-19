Трассу периодически перекрывают из-за опасного движения грунта

На трассе Джубга - Сочи перекрыли одну из полос из-за оползня. ЧП произошло на 138-ом километре федеральной автодороги.

- Движение осуществляется по одной из полос, - уточнили в Госавтоиспекции по Сочи.

Между тем, дождь продолжает моросить, а реки в Туапсинском районе достигли опасных отметок. Здесь выпали уже 91 мм осадков за сутки.

Штормовое предупреждение действует в регионе до 20 февраля.

Напомним, ранее часть трассы перекрывали из-за камнепада.