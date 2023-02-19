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НовостиОбщество19 февраля 2023 12:34

Губернатор Кубани поздравил с 80-летием освобождения Калининского района от фашистов

К юбилейной дате подготовили концерт и торжества
Ева МУР
Фото из архива Калининского района

Фото из архива Калининского района

Губернатор Кубани поздравил с 80-летием освобождения Калининского района от фашистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Весной 1943 года район стал прифронтовой зоной. Посевная проходила под постоянные разрывы снарядов, - напомнил Вениамин Кондратьев.

За 6,5 месяцев оккупации немецкие захватчики нанесли огромный ущерб району: разрушили все колхозы, целиком сожгли станицу Хмельницкую и ряд хуторов, все животноводческие помещения, полевые станы, зернохранилища, клубы, библиотеки, школы, больницу.

Освобождали Калининский район в начале февраля 1943 года три дивизии и 34-я отдельная стрелковая бригада Красной Армии. 19 февраля немцы ушли из муниципалитета практически без боя, оставив неисправную технику.