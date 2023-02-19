С 18 февраля о мальчике ничего неизвестно. Фото: "Лиза Алерт"

В Краснодаре ищут пропавшего без вести 11-летнего мальчика Ивана Ошмана. Ребенок вышел из дома 18 февраля и изчез.

Его приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Одежда: серо-голубая камуфляжная куртка, черные штаны, черные кроссовки, черная шапка. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 89282056256. Или по номеру горячей линии отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).