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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:38

Выставка картин из мусора открылась в Сочи

Она будет работать в поселке Красная Поляна до начала мая
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На выставке представлено 13 картин знаменитых художников. Фото: проект «Мусореализм» musorealism.ru

На выставке представлено 13 картин знаменитых художников. Фото: проект «Мусореализм» musorealism.ru

В сочинском поселке Красная Поляна открылась выставка из мусора. На ней представлено 13 картин знаменитых художников. Однако все они выполнены из мусора.

- Через шедевры мировой живописи раскрывается актуальная тема благополучия окружающей среды и будущего человечества, - рассказала пресс-секретарь проекта Алена Бахрома.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на всех картинах показано, как отходы негативно воздействуют на природу. На каждом полотне в верхнем правом углу репродукция классического оригинала.

К слову, выставка будет работать до начала мая.