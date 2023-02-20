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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 5:16

Движение по Крымскому мосту перекрыли из-за ДТП

Подробности выясняются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Движение ограничено

Движение ограничено

Утром 20 февраля движение по Крымскому мосту было остановлено. Это произошло в связи с аварией.

- В 7:25 перекрыто движение на Крымском мосту из-за ДТП, которое случилось на территории Республики Крым, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.

В Госавтоинспекции не уточнили причины и подробности случившегося. На месте работают сотрудники ДПС. В Крыму ликвидируют последствия аварии, после чего движение будет снова открыто.

По обновленным данным, движение на Крымском мосту восстановили после ДТП с тремя машинами. Подробнее об аварии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек из легковушки, включая ребенка.