Движение по Крымскому мосту перекрыли из-за ДТП

Движение ограничено
Утром 20 февраля движение по Крымскому мосту было остановлено. Это произошло в связи с аварией.
- В 7:25 перекрыто движение на Крымском мосту из-за ДТП, которое случилось на территории Республики Крым, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.
В Госавтоинспекции не уточнили причины и подробности случившегося. На месте работают сотрудники ДПС. В Крыму ликвидируют последствия аварии, после чего движение будет снова открыто.
По обновленным данным, движение на Крымском мосту восстановили после ДТП с тремя машинами. Подробнее об аварии.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани в ДТП с грузовиком пострадали восемь человек из легковушки, включая ребенка.