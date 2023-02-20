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НовостиОбщество20 февраля 2023 5:23

На дорогах Краснодара из-за дождя работает водооткачивающая техника

О подтоплениях можно сообщать в ЕДДС
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре утром 20 февраля продолжает идти дождь. На дорогах отмечаются локальные подтопления, работает водооткачивающая техника.

- Заявок на откачку ливневых вод не поступало. Выявлены и ликвидированы подтопления на улицах Тенистая, Бульвар Строителей, работы продолжаются на улице Российской.

К ликвидации подтоплений готовы приступить 20 единиц спецтехники. В городе также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

По прогнозам, дождь в Краснодаре будет идти целый день.