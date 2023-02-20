Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 5:53

Отели в Сочи почти полностью забронировали с 23 по 26 февраля

На сегодняшний день загрузка составляет 70%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Большая часть горнолыжных трасс уже открыта.

Большая часть горнолыжных трасс уже открыта.

Номера в отелях Сочи почти все забронированы. Туристы планируют отдыхать на курорте с 23 по 26 февраля. В эти дни администрация ожидает увеличение турпотока. В основном жители России бронируют номера в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях.

- В некоторых отелях полностью раскуплены все номера, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на сегодняшний день загрузка отелей составляет 70%. Туристов с каждым днем все больше и больше благодаря снегопадам. Большая часть горнолыжных трасс уже открыта.