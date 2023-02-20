На Кубани в два раза увеличат расходы на субсидии для закупки сельхозтехники

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В Краснодарском крае планируют вдвое увеличить финансирование краевой программы субсидирования закупки отечественной сельхозтехники. Такие меры примут уже в 2023 году.

- В регионе поддерживают отечественных производителей и аграрии чаще выбирают нашу технику. Со своей стороны мы компенсируем часть затрат фермерам. В прошлом году при краевой поддержке было приобретено более 200 единиц техники. Своевременное обновление парка машин позволяет качественно проводить посевные кампании, собирать рекордные урожаи, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По новой краевой программе, которую ввели в 2022 году, на покупку отечественной сельхозтехники субсидируют 10%. В 2023 году средства на эти цели увеличили с 40 до 80 млн рублей.