Движение на Крымском мосту восстановили после ДТП с тремя машинами

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Утром 20 февраля перекрыли движение по Крымскому мосту. Причиной стало ДТП с тремя машинами.

Как позже выяснилось, по предварительным данным, водитель на ВАЗ-2112 ехал со стороны Крыма в сторону Краснодарского края, вылетел на встречку и врезался в Hyundai Starex. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106. В аварии погибли три человека из "двенашки", один – пострадал. В настоящее время последствия аварии ликвидировали. Искореженные авто убрали с трассы.

- Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, - сообщили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники ДПС, причины и обстоятельства аварии выясняются.