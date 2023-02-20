В Сочи 60 улиц остались без света 20 февраля

В Сочи ряд улиц останется без электроэнергии 20 февраля

В Сочи ряд улиц останется без электроэнергии 20 февраля. Отключение света связано с плановыми ремонтными работами.

- Мы предпринимаем меры заранее, чтобы предотвратить нарушения электроснабжения и обеспечить надежную подачу энергии, - сообщили в пресс-службе Сочинского филиала «Россети Кубань».

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, электричества не будет до 20:00 часов 20 февраля. Без света остались улицы: Демократическая, Карла Маркса, Кирова, Чернышевского, Энгельса, Аэровокзальная, Аэрофлотская, Мира, Ученическая, переулок Аэровокзальный.

Кроме это электричество отсутствует в поселке Вардане-Верино, на улицах: Чайная, Табачная, Веринская, Владимировская, Гомельская, Интернациональная, Некрасова, Восход, СТ Черешня, Черновицкая: 10 лет Октября, Банановая, Лазурная, Петрозаводская и ряд других.