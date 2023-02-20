Дорогу ремонтируют на улице Ромашек в Адлерском районе Сочи

До конца 2023 года администрация Сочи планирует отремонтировать 32 улицы. Фото: https://t.me/transport_i_dorogi

В Адлерском районе Сочи продолжают ремонтировать дороги. В настоящее время дорожные работы ведутся на улице Ромашек. Для ремонта используют современные технологии.

- Подрядные организации применяют битумно-полимерную стыковочную ленту. Она позволяет надолго защитить и избежать разрушения покрытия в зоне стыка смежных полос,- сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, благодаря стыковочной ленте увеличится срок службы дорожного полотна. До конца 2023 года администрация Сочи планирует отремонтировать 32 улицы.