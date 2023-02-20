Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 7:13

Дорогу ремонтируют на улице Ромашек в Адлерском районе Сочи

Работы выполняются по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
До конца 2023 года администрация Сочи планирует отремонтировать 32 улицы. Фото: https://t.me/transport_i_dorogi

До конца 2023 года администрация Сочи планирует отремонтировать 32 улицы. Фото: https://t.me/transport_i_dorogi

В Адлерском районе Сочи продолжают ремонтировать дороги. В настоящее время дорожные работы ведутся на улице Ромашек. Для ремонта используют современные технологии.

- Подрядные организации применяют битумно-полимерную стыковочную ленту. Она позволяет надолго защитить и избежать разрушения покрытия в зоне стыка смежных полос,- сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, благодаря стыковочной ленте увеличится срок службы дорожного полотна. До конца 2023 года администрация Сочи планирует отремонтировать 32 улицы.