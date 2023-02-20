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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:57

Ветеринарные врачи из Москвы вылечили зубы леопардам в Сочи

Хищникам провели рентгенологические исследования
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В следующий раз врачи осмотрят леопардов в мае

В следующий раз врачи осмотрят леопардов в мае

В Сочи приехали ветеринарные врачи из Москвы. Медики провели плановый осмотр леопардов.

Выяснилось, что Алоусу и Чери необходимо эндодонтическое лечение зубов. Чери удалили один зуб. В следующий раз врачи осмотрят самку в мае.

- Под общей анестезией леопардам провели рентгенологические исследования, взяли кровь на анализы и выполнили лечение зубов, - подтвердили информацию в Центре восстановления леопарда на Кавказе.

В настоящее время кошки чувствуют себя прекрасно и продолжают свой привычный образ жизни.