Ветеринарные врачи из Москвы вылечили зубы леопардам в Сочи

В следующий раз врачи осмотрят леопардов в мае

В Сочи приехали ветеринарные врачи из Москвы. Медики провели плановый осмотр леопардов.

Выяснилось, что Алоусу и Чери необходимо эндодонтическое лечение зубов. Чери удалили один зуб. В следующий раз врачи осмотрят самку в мае.

- Под общей анестезией леопардам провели рентгенологические исследования, взяли кровь на анализы и выполнили лечение зубов, - подтвердили информацию в Центре восстановления леопарда на Кавказе.

В настоящее время кошки чувствуют себя прекрасно и продолжают свой привычный образ жизни.