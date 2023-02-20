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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:12

В Краснодарском крае 1 марта включат сирены для проверки

Системы оповещения будут работать с 10:40 до 12:00
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодарском крае 1 марта включат сирены Фото: t.me/mingochskk

В Краснодарском крае 1 марта включат сирены Фото: t.me/mingochskk

В Краснодарском крае 1 марта включат сирены. В регионе пройдет плановая проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ГО и ЧС.

Уточняется, что системы оповещения будут работать по всему краю с 10:40 до 12:00.

- Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» - напомнили в краевом министерстве ГО и ЧС.

В это время жителям необходимо прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края, которое запустят на всех из 10 общероссийских общедоступных ТВ-каналах и на «Радио России».