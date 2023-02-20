В Краснодарском крае 1 марта включат сирены для проверки

В Краснодарском крае 1 марта включат сирены Фото: t.me/mingochskk

В Краснодарском крае 1 марта включат сирены. В регионе пройдет плановая проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ГО и ЧС.

Уточняется, что системы оповещения будут работать по всему краю с 10:40 до 12:00.

- Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» - напомнили в краевом министерстве ГО и ЧС.

В это время жителям необходимо прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края, которое запустят на всех из 10 общероссийских общедоступных ТВ-каналах и на «Радио России».