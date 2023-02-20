На Кубани за сутки COVID-19 заболели 87 человек, в том числе 22 ребенка

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 87 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 22 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, в Краснодаре получено 34 положительных результата, в Новороссийске – 10, в Армавире – девять, в Тбилисском районе – семь. Пять пациентов прибавилось в Сочи, четыре – в Тимашевском районе, по три – в Ейском, Калининском, Тихорецком, по два – в Крыловском и Курганинском.

По одному новому случаю зарегистрировано в Геленджике, Динском, Павловском, Приморско-Ахтарском и Славянском районах.

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 60 пациентов.