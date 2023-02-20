Роскадастр Кубани рассказал о выездном обслуживании и курьерской доставке

Фото: Роскадастр края

Выездное обслуживание и курьерская доставка являются удобными, надежными и при этом доступными средствами в получении государственных услуг. Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю рассказывают о возможностях таких услуг.

Сегодня для получения того или иного вида документа не обязательно тратить время, стоя в очередях. Достаточно зайти на сайт филиала Роскадастра в раздел «Сервисы и услуги» и выбрать именно то, что будет соответствовать запросу гражданина.

В рамках выездного обслуживания учреждение осуществляет прием следующих видов заявлений:

- о государственном кадастровом учете (ГКУ) недвижимого имущества;

- о регистрации права (собственность, аренда и т.д.) на недвижимость;

- о регистрации прекращения права на объект имущества, а также переход права;

- об исправлении ошибок в записях Единого государственного реестра (ЕГРН) (технических, реестровых).

После проведения кадастрового учета и (или) регистрации предусмотрена курьерская доставка документов. Она также поможет сэкономить время при получении необходимых сведений.

«Услуга по выездному обслуживанию и курьерской доставке документов обладает прозрачностью ценообразования и экономичностью благодаря фиксированному тарифу. Кроме того, документы гарантированно поступают заявителю в назначенный срок в полной сохранности. Для тех граждан, у кого возникают вопросы, есть возможность получить дополнительную консультацию», - отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Сергей Пискашов.

Выездное обслуживание и курьерская доставка по-прежнему остаются важными направлениями в работе краевого Роскадастра. В 2022 году сотрудниками учреждения принято около 1 тыс. документов по запросам о предоставлении сведений из ЕГРН и прилагаемых к ним документов. Выдано филиалом аналогичное количество сведений. Свыше 22 тыс. документов принято по заявлениям о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав. Выдано почти 400 пакетов документов по данным заявлениям.

Напоминаем, что воспользоваться выездным обслуживанием и курьерской доставкой бесплатно могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды с детства I группы, инвалиды I и II групп, но при условии, что они являются правообладателями оформляемых объектов.

Подать заявку для получения услуг по выездному обслуживанию можно самостоятельно через официальный сайт филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю kadastr.ru, выбрав удобные дату и время.

Подробная информация обо всех платных услугах и способах их получения предоставляется по телефону горячей линии Росреестра 8 800 100-34-34, по телефону краевого Роскадастра 8 861 992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru.