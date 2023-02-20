Бывший замглавы Армавира нанимал в поставщики фирму сына

Суд оштрафовал бывших замглавы Армавира и и.о. начальника управления ЖКХ Фото из архива КП

Суд оштрафовал бывших замглавы Армавира и и.о. начальника управления ЖКХ. Их обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Так, в 2020 году подсудимые договорились и обошли конкурс для определения поставщиков. Чиновники заключили договоры на озеленение города с единственной фирмой, которой руководил сын заместителя главы. Таким образом, они нарушили установленные требования в сфере закупок. Незаконная деятельность подсудимых была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в суде.

Подсудимые признали вину и отказались давать показания.

Бывшего замглавы города оштрафовали на 60 тысяч рублей, а экс-начальника управления ЖКХ - на 70 тысяч рублей. Им также запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года и год соответственно.