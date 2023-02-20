Для участников СВО собрали продукты, одежду и средства гигиены Фото: krd.ru

Жители Краснодара собрали около трех тонн гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из краевого центра в Харьковскую область, в частности, доставили продукты, одежду и средства личной гигиены. Гуманитарный груз, собранный мэрией, депутатами ЗСК и городской Думы, казаками передадут части, в которой служат около 200 краснодарцев.

- Мы поддерживаем связь с нашими ребятами в зоне СВО. Узнаем, что конкретно необходимо и в каком объеме, - отметил начальник городского управления по делам казачества и военнослужащих Олег Чернобривченко. - Будем и дальше помогать обеспечивать всем, в чем сейчас нуждаются бойцы.

Напомним, мэрия Краснодара будет поддерживать одну из именных «Краснодарских» воинских частей. Соглашение с руководством части подписал замглавы города Игорь Михайлов во время поездки делегации городской администрации в зону СВО с гуманитарной миссией.