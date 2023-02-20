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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:09

Сочи занял первое место по ранним бронированиям на лето среди авианаправлений

На курорт оформляют примерно 35% билетов
Мария ЧАЛАЯ
Сочи стал лидером по ранним бронированиям на лето

Сочи стал лидером по ранним бронированиям на лето

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сочи занял первое место по ранним бронированиям на лето среди авианаправлений. На курорт оформляют около 35% билетов. На втором месте по популярности Москва — 9%. На третьем — Санкт-Петербург — 7%.

- Полет из Москвы в Сочи и обратно обойдется примерно в 16 тысяч 838 рублей. Из Санкт-Петербурга до Сочи можно улететь за 21 тысяч 201 рублей, - сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

Уточняется, что 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления России. 7% — на отдых за границей.