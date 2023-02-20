Режим повышенной готовности в Краснодаре ввели 14 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре продлили режим повышенной готовности до 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В краевом центре, как и по всему региону, продолжает действовать штормовое предупреждение. Еще два дня в городе прогнозируют сильные дожди с порывами ветра местами до 15-18 м/с.

- От жителей поступило 16 заявок на откачку ливневых вод. Техника приступила к устранению локальных подтоплений, - сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В настоящее время на улицах Краснодара работают 20 единиц спецтехники. Специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС круглосуточно следят за ситуацией в городе.

При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.