В Сочи закрыли горнолыжные трассы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи закрыли горнолыжные трассы из-за риска схода лавин. На курорте за ночь выпало до 40 сантиметров снега. Осадки продолжаются. Видимость составляет около 50 метров.

- Склон «Альпика» закрыт из-за лавинной опасности. Почти все трассы на «Лауре» открыты. Закрыли только одну соединительную трассу. Мы строго соблюдаем все предписания по лавинной опасности, - сообщили на курорте «Газпром».

На «Розе Хутор» не работают трассы Северного склона, расположенные выше 1,6 тысяч метров. Также полностью закрыт Южный склон. В Горной Олимпийской деревне прекратили работать тюбинг и родельбан. На Розе Пик закрыты качели и подвесной мост.

На курорте «Красная поляна» работают пять трасс. Закрытыми остаются еще 39 трасс.