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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:39

В Туапсинском районе из-за оползня ограничат проезд грузового транспорта

Есть риск дальнейшего обрушения дороги
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/gibdd123region

Фото: t.me/gibdd123region

Оползень разрушил участок федеральной трассы Джубга – Сочи утром 20 февраля. На дороге ввели реверсивное движение. В настоящее время есть риск дальнейшего разрушения.

- Из-за вероятности дальнейшего обрушения в поселке Дедеркой автомобильной дороги Джубга-Сочи принято решение в 12:00 часов ограничить проезд грузового транспорта, длина которого превышает 11 метров, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

В настоящее время заторов нет. На месте дежурят сотрудники ДПС.