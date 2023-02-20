В Туапсинском районе из-за оползня ограничат проезд грузового транспорта

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Оползень разрушил участок федеральной трассы Джубга – Сочи утром 20 февраля. На дороге ввели реверсивное движение. В настоящее время есть риск дальнейшего разрушения.

- Из-за вероятности дальнейшего обрушения в поселке Дедеркой автомобильной дороги Джубга-Сочи принято решение в 12:00 часов ограничить проезд грузового транспорта, длина которого превышает 11 метров, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

В настоящее время заторов нет. На месте дежурят сотрудники ДПС.