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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:46

Около тысячи человек поучаствуют в масленичных гуляньях в Краснодаре 25 февраля

Мероприятие организуют педагоги ЦДТ «Прикубанский»
Светлана ОВДЕЙ
Народные гуляния пройдут на спортплощадке СОШ №80 по улице Тургенева, 195/1 Фото: Иван МАКЕЕВ

Народные гуляния пройдут на спортплощадке СОШ №80 по улице Тургенева, 195/1 Фото: Иван МАКЕЕВ

Около тысячи человек поучаствуют в масленичных гуляньях в Краснодаре. Мероприятие 25 февраля организуют педагоги центра детского творчества «Прикубанский».

- Масленицу Центр проводит более 25 лет. В 16 «куренях» с народными атрибутами и рукоделием хлебосольные хозяева из воспитанников и педагогов более 100 творческих объединений встретят щедрым угощением гостей! – рассказали в ЦДТ «Прикубанский».

Для участников гуляний организуют мастер-классы, выставку-ярмарку творческих работ воспитанников и педагогов, театрализованную игровую программу, перетягивание каната, столб с подарками, катание на лошадях. Участники также традиционного сожгут чучело зимы и проведут хоровод.

Народные гулянья стартуют в 11:00 на спортплощадке СОШ №80 по улице Тургенева, 195/1.