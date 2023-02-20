В Краснодаре на улице Московской запустили новый водооткачивающий насос Фото: krd.ru

В Краснодаре на улице Московской запустили новый водооткачивающий насос. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты завершили работы на ливневой канализационно-насосной станции на пересечении Московской и Гомельской. Вместо старого насоса мощностью 299 кубометров здесь установили новый 800-кубовый.

В настоящее время общая мощность насосной станции достигает 2960 кубометров в час. Отмечается, что новый насос улучшит отведение вод на улице Московской от Жигулевской до Автомобильной, на улице Агрохимической от Мусоргского до Прокофьева и на Гомельской от Агрохимической до Московской.

- В выходные дни и сегодня в Краснодаре дождливо. Надо сказать, что новый насос уже показал свою эффективность, - отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Обновленная насосная станция на улице Московской перекачивает ливневые воды в коллектор на улице Петра Метальникова. После за счет насосов на улице Петра Метальникова дождевые стоки попадают в канал балки Осечки.