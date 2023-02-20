Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с восьмью пострадавшими на Кубани

Проверка продолжается

Вечером 19 февраля случилось ДТП на федеральной трассе в Горячем Ключе в районе хутора Молькино. Там минивэн «Тойота» влетел в тонар «Ситрак». В легковушке в момент аварии находились восемь человек, все они госпитализированы.

- ДТП произошло в результате несоблюдения водителем легкового автомобиля безопасной дистанции до впереди следующего грузового транспорта. В результате происшествия 8 человек, в числе которых 12-летняя девочка доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По предварительной информации, водитель «Тойоты» перевозил пассажиров на периодической основе без получения соответствующих разрешительных документов.

По факту ДТП прокуратурой города организована проверка, в рамках которых будет дана оценка соблюдению законности при осуществлении перевозок пассажиров.