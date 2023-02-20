Энергосети трех районов Краснодарского края пройдут плановое техобслуживание и ремонт

Фото: «Россети Кубань»

В 2023 году специалисты Лабинского филиала «Россети Кубань» проведут ремонт и техническое обслуживание электросетевого оборудования в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Краснодарского края. Запланированные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей, социально значимых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В списке объектов, в ближайшее время подлежащих реновации - «Псебай» и «Промышленная», расположенные в Мостовском районе, «Лабинск-2», «Зассовская» (Лабинский район), «Водозабор» (Курганинский район). Мощность каждой из этих высоковольтных подстанций составляет 35-110 кВ. В ходе работ на данных энергообъектах отремонтируют 45 выключателей (10-110 кВ), 94 разъединителя (35-110 кВ), очистят маслоприемники от загрязнений, накопившихся за время эксплуатации.

Кроме того, запланированы работы на линиях электропередачи (протяженностью порядка 150 км), ремонт на 34 трансформаторных подстанциях, ремонт и замена оборудования на восьми крупных энергопунктах (мощностью 35-110 кВ). В рамках текущей программы будут заменены около 3600 изоляторов, 265 опор, более 43 км воздушных проводов ЛЭП. Примыкающие зоны очистят от растительности (общий объем территорий составит примерно 90 гектаров).

Во время проведения ремонтных работ специалисты постараются оградить местное население от неудобств, задействовав резервные схемы электроснабжения. Будут учитываться и погодные условия, и особенности эксплуатации оборудования, и опыт предыдущих лет в этот период.

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