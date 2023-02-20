Туристические объекты нацпарка Сочи закрыли из-за ливня

Водопады закрыты для посещения Фото: Олег УМАРОВ

На Сочи 20 февраля вновь обрушился ливень. В связи с этим нацпарк временно закрыл туристические объект. На данный момент нельзя посетить «Змейковские водопады», «Агурское ущелье», «Орлиные скалы», «Волконское ущелье».

- Просим извинения за временные неудобства. Информация будет обновляться по мере поступления обратной связи с объекта, - сообщила в Telegram-канале пресс-служба нацпарка.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», канатная дорога также временно не работает. МЧС просит туристов и местных жителей не отдыхать у воды и не ходить в горы.