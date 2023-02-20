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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:54

Жителю Краснодара дали 12 лет тюрьмы за двойное убийство

Мужчина признал вину
Светлана ОВДЕЙ
Жителю Краснодара дали 12 лет тюрьмы за двойное убийство Фото из архива КП

Жителю Краснодара дали 12 лет тюрьмы за двойное убийство Фото из архива КП

В Краснодаре вынесли приговор жителю, до смерти забившему двоих мужчину. Ему назначили 12 лет тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2022 года в поселке Белозерном. Тогда 56-летний мужчина строил в садоводческом товариществе теплицу. Днем к нему подошли двое мужчин, которые сели на участке и начали выпивать. Строитель же продолжил работу.

Вечером он попросил мужчин уйти, так как собирался домой. Но те проигнорировали его слова и грубо ответили на просьбу. Тогда возникший конфликт перерос в драку - обвиняемый схватил деревянную доску и ударил ей более 90 раз по голове одного из мужчин и свыше 35 раз другого. Мужчины от полученных травм скончались на месте.

Чтобы не вызвать подозрений, подсудимый погрузил тела в багажник, вывез на проселочную дорогу и оставил их. После этого мужчина вернулся на место преступления, собрал одежду, доску со следами крови и выбросил. Сам участок он также отмыл от возможных следов.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы сроком на один год, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.