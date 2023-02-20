Жителю Краснодара дали 12 лет тюрьмы за двойное убийство Фото из архива КП

В Краснодаре вынесли приговор жителю, до смерти забившему двоих мужчину. Ему назначили 12 лет тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2022 года в поселке Белозерном. Тогда 56-летний мужчина строил в садоводческом товариществе теплицу. Днем к нему подошли двое мужчин, которые сели на участке и начали выпивать. Строитель же продолжил работу.

Вечером он попросил мужчин уйти, так как собирался домой. Но те проигнорировали его слова и грубо ответили на просьбу. Тогда возникший конфликт перерос в драку - обвиняемый схватил деревянную доску и ударил ей более 90 раз по голове одного из мужчин и свыше 35 раз другого. Мужчины от полученных травм скончались на месте.

Чтобы не вызвать подозрений, подсудимый погрузил тела в багажник, вывез на проселочную дорогу и оставил их. После этого мужчина вернулся на место преступления, собрал одежду, доску со следами крови и выбросил. Сам участок он также отмыл от возможных следов.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы сроком на один год, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.