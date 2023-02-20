В Анапе проводят акцию «Подарим праздник». Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе волонтеры поздравляют ветеранов с Днем защитников Отечества. Городской студенческий совет проводит акцию «Подарим праздник».

- Активисты студсовета и Анапского отделения Кубанского союза молодежи в преддверии Дня защитника Отечества приходят в гости к ветеранам. Волонтеры поздравляют их с наступающим праздником, вручают подарки и открытки, сделанные юными анапчанами, - сообщили в мэрии курорта.

Ветераны всегда радуются таким визитам. Они с удовольствием общаются с молодежью и делятся воспоминаниями о Победе в Великой Отечественной войне.