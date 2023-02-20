Жителей Сочи попросили выбрать локацию для благоустройства за счет курортного сбора

Проголосовать можно до 25 февраля.

Администрация Сочи планирует привлекать средства из курортного сбора для благоустройства курорта. Так, глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале проводит голосование.

Местные жители и туристы могут выбрать локацию самостоятельно. По итогам голосования администрация начнет благоустраивать территорию.

- Предлагаю совместно составить план работы на ближайшие два года по благоустройству Сочи на средства курортного сбора. Вместе с горожанами выберем самые актуальные проекты,- написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, можно выбрать сразу несколько вариантов. Проголосовать можно до 25 февраля. А 26 февраля будут подведены итоги.