Сильные снегопады прогнозируют в горах Сочи до конца 20 февраля

Мэрия курорта подготовила запас песчано-соляной смеси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильные снегопады прогнозируют в горах Сочи. Штормовое предупреждение действует на курорте до конца 20 февраля. В горах Сочи на высотах выше 500 метров лавиноопасно.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Все службы работают в режиме повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, мэрия курорта подготовила запас песчано-соляной смеси. На улице дежурят техника и рабочие спецслужб.

МЧС рекомендуют местным жителям и туристам воздержаться от отдыха у воды и от походов в горы. Водителям запрещен выезд на автомобилях с летней резиной.

В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.