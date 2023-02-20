Сильные снегопады прогнозируют в горах Сочи до конца 20 февраля

Мэрия курорта подготовила запас песчано-соляной смеси
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сильные снегопады прогнозируют в горах Сочи. Штормовое предупреждение действует на курорте до конца 20 февраля. В горах Сочи на высотах выше 500 метров лавиноопасно.
- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Все службы работают в режиме повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
К слову, мэрия курорта подготовила запас песчано-соляной смеси. На улице дежурят техника и рабочие спецслужб.
МЧС рекомендуют местным жителям и туристам воздержаться от отдыха у воды и от походов в горы. Водителям запрещен выезд на автомобилях с летней резиной.
В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.