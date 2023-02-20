Карты футбольного болельщика оформили более 50 тысяч жителей Кубани

Карта болельщика нужна для покупки билетов и прохода на футбольные матчи. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае карты футбольного болельщика оформили уже более 50 тысяч местных жителей и туристов. Без Fan ID болельщики не смогут посещать матчи на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги.

- Карта болельщика нужна для покупки билетов и прохода на футбольные матчи чемпионата России в Краснодаре и Сочи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, первые игры пройдут уже 5 марта. Карта болельщиков требуется на стадионах в Санкт-Петербурге, Москве, Химках, Грозном, Воронеже, Оренбурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, заявление на оформление Fan ID можно на портале Госуслуг. После этого необходимо будет обратиться в МФЦ для подтверждение личности.