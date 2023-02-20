В Адыгее ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Адыгеи

В Адыгее ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по республике.

Артем Марков (Рогонян) не вернулся домой накануне, 19 февраля. Родственники начали поиски подростка и обратились за помощью к волонтерам.

Известно, что Артем ростом 167 см имеет светло-русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения подросток был одет в черную куртку-пуховик, белый вязаный свитер, светло-серые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел Артема или знает, где он может находиться, просят сообщить по номерам 8(999)3417329, 8(918)4281976 либо на горячую линию отряда - 88007005452.