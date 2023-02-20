Умер 20-летний бронзовый медалист чемпионата Европы по волейболу Иван Осипов из Геленджика

Ивану Осипову было всего 20 лет. Фото: мэрия Геленджика

Умер 20-летний призер чемпионата Европы по волейболу Иван Осипов из Геленджика. Об том, что спортсмен скончался, сообщили в мэрии курорта.

- На проходившем в Бадене (Австрия) первенстве Европы по пляжному волейболу среди юношей до 18 лет Иван, выступая за сборную команду России в паре с Анатолием Василенко из Сочи, занял третье место и получил бронзовую медаль. Иван был хорошим сыном, надежным другом, замечательным спортсменом. Выражаем свои соболезнования родным и близким геленджичанина, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Причина смерти молодого волейболиста пока неизвестна.