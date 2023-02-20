В Краснодаре временно изменится схема движения автобуса №20 Фото: krd.ru

В Краснодаре временно изменится схема движения автобуса №20. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На реконструируемом участке от улицы Байбакова до улицы Московской переустроят инженерные сети. Автобусы маршрута №20 будут ходить по измененной схеме с 23:00 22 февраля до 12:00 26 февраля. Так, в прямом и обратном направлениях транспорт отправится в объезд от улицы Российской по улицам Зиповской, Байбакова, Карякина, Московской, Зиповской и далее по утвержденному маршруту.

Схема движения автобуса №20 Фото: krd.ru

Отмечается, что в рамках реконструкции улицы Зиповской обустроят четырехполосную дорогу шириной 14 метров, тротуары по обеим сторонам шириной три метра, велодорожки шириной 1,5 метра, уличное освещение по всему периметру.

Кроме того, на участке от улицы Байбакова до улицы Московской дообустроят существующий пешеходный переход, оборудуют еще один пешеходный переход, две дополнительные остановки, парковочные места с левой и правой стороны дороги. А на пересечении улиц Московской и Зиповской переустроят светофор.