Аналитики составили список наиболее популярных банков на Юге для получения зарплаты Фото: Анастасия ОСИПОВА

Эксперты выяснили, какие банки предпочитают в Южном федеральном округе для получения зарплаты. Рейтинг составили специалисты сервиса «Авито Работа».

По данным сервиса большинство жителей Юга получают зарплату на карты Сбера – 59%. Также популярными стали: ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Газпромбанк. У 34% жителей ЮФО есть зарплатный проект в банке, который выбрал работодатель. В рамках проекта организации предоставляют сотрудникам дополнительные льготы.

— Для сотрудников это могут быть более выгодные условия обслуживания, для работодателей — снижение затрат на переводы. Тем не менее, у работников есть право самим выбирать банк, через который ему будет начисляться зарплата. Так, в ЮФО 10% людей выбрали отчисления на карту банка, отличного от зарплатного проекта в организации. При этом 22% поделились, что у их работодателя нет зарплатного проекта, — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

При выборе зарплатного банка люди обращают внимание на репутацию финансовой организации и удобство мобильного приложения.

Кроме этого для 26% респондентов важным критерием стало количество банкоматов и офисов. 21% опрошенных считают таковым удобство получения карты там, где ранее уже был открыт счет.

Для 14% жителей ЮФО решающим фактором стало расположение офиса, еще для 14% — положительные отзывы знакомых. 16% выбрали банк из-за возможности снимать наличные и проводить переводы с низкой комиссией или без нее. 12% отметили важность круглосуточной поддержки, еще 12% — выгодного кешбэка.