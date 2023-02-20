Пассажиропоток аэропорта Сочи снизится на 10% в 2023 году

Аэроузел продолжает работать как трансферный хаб. Фото: Олег УМАРОВ

Пассажиропоток аэропорта Сочи снизится на 8-10% в 2023 году. Администрация аэроузла отмечает, что это связано с изменениями покупательской способности населения.

- С учетом сложившейся ситуации, ограничения полетов в южной воздушной зоне, дополнительной корректировки стратегии не потребовалось, - рассказал директор по авиационной коммерции ООО «Аэродинамика» Александр Никонов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, авиакомпании увеличивают количество рейсов. В Сочи начали летать самолеты из разных городов России. Аэропорт на курорте остается единственным действующим на юге страны. Аэроузел продолжает работать как трансферный хаб.