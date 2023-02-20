На Кубани принимают заявки на первый конкурс грантов губернатора в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовал прием заявок на первый конкурс грантов губернатора в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Конкурс приурочили к 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Поучаствовать в нем могут некоммерческие организации, работающие в направлении военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 27 марта 2023 года. Документы принимают в электронном виде на сайте «Гранты Губернатора Кубани».

- С учетом текущей ситуации, когда общество мобилизовалось для оказания помощи участникам СВО и их семьям, роль некоммерческого сектора значительно выросла. Организации осуществляют сбор и доставку гуманитарной помощи, психологическую и правовую поддержку, помощь в быту, - отметил замглавы региона Игорь Чагаев.

В настоящее время в крае благодаря работе некоммерческих организаций реализуют 20 проектов для поддержки участников СВО и их семей.

Всего в 2023 году региональный грантооператор проведет четыре конкурса.