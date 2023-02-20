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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:23

В Сочи подмыло переправу через реку Чемит

Уровень рек достиг неблагоприятных отметок
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи уровень рек достиг неблагоприятных отметок.

В Сочи уровень рек достиг неблагоприятных отметок.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи подмыло переправу через реку Чемит. Это произошло в селе Каткова Щель. Переправу начнут восстанавливать, как только закончится дождь.

- В Хостинском районе на реке Мацеста и в Лазаревском районе на реках Куапсе и Чемит датчики зафиксировали подъем уровня воды в связи с сильным ливнем до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико находится уже на опасных явлениях, - сообщили в МЦУ Сочи.

Уточняется, что на данный момент реки из берегов не вышли. В населенных пунктах, которые находятся вдоль русел, дежурят представители сельской и районной администраций. Угрозы для людей нет.

В случае необходимости людям окажут всю необходимую помощь.