В Сочи уровень рек достиг неблагоприятных отметок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи подмыло переправу через реку Чемит. Это произошло в селе Каткова Щель. Переправу начнут восстанавливать, как только закончится дождь.

- В Хостинском районе на реке Мацеста и в Лазаревском районе на реках Куапсе и Чемит датчики зафиксировали подъем уровня воды в связи с сильным ливнем до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико находится уже на опасных явлениях, - сообщили в МЦУ Сочи.

Уточняется, что на данный момент реки из берегов не вышли. В населенных пунктах, которые находятся вдоль русел, дежурят представители сельской и районной администраций. Угрозы для людей нет.

В случае необходимости людям окажут всю необходимую помощь.