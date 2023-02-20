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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:31

В Туапсинском районе село Кирпичное осталось без воды из-за аварии

Порыв водовода произошел из-за резкого поднятия уровня воды в реке Туапсе
Светлана ОВДЕЙ
В Туапсинском районе село Кирпичное осталось без воды из-за аварии Фото из архива КП

В Туапсинском районе село Кирпичное осталось без воды из-за аварии Фото из архива КП

В Туапсинском районе село Кирпичное осталось без воды из-за аварии. Порыв водовода произошел из-за резкого поднятия уровня воды в реке Туапсе, сообщили в управлении ЖКХ и ТЭК муниципалитета.

- В связи с резким поднятием уровня воды в реке Туапсе в районе села Кирпичное произошел порыв водовода, в связи с чем подача водоснабжения в селе Кирпичное Георгиевского сельского поселения временно прекращена, - говорится в сообщении.

Администрация поселения совместно с ресурсоснабжающей организацией прорабатывает организацию водоснабжения расставлением емкостей или завозом воды автоцистернами.