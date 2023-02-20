Билайн в Краснодарском крае и Республике Адыгея улучшил связь в 60 населенных пунктах

Связь стала лучше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Билайн подвел итоги развития телекоммуникационной инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2022 году. Оператор увеличил покрытие сети 4G, модернизировал оборудование, а также запустил технологии VoLTE* («голос через LTE») и VoWiFi** («голос через Wi-Fi»). Объем инвестиций Билайна в развитие инфраструктуры Краснодарского края в 2021 -2022 годах превысил 4 млрд рублей.

В 2022 году новые базовые станции были построены в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике. Всего связь была улучшена более чем в 60 городах, станицах и поселках края. В некоторых небольших населенных пунктах мобильный интернет 4G появился впервые (ст. Нефтяная и п. Новые Поляны Апшеронского района, х. Первая Синюха Лабинский район, с. Георгиевское Гиагинский район Республики Адыгея). Улучшена связь на важных социальных объектах, например, в аэропортах Сочи и Геленджика, в парке «Краснодар».

Завершен проект по расширению диапазона частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг). В результате скорость мобильного интернета в регионе за год выросла на 24%.

Клиенты Билайн также получили возможность подключить голосовую связь нового поколения с помощью активации технологий VoLTE и VoWiFi. VoLTE обеспечивает звук высокой четкости и позволяет одновременно звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом: навигатором, банковскими приложениями, мессенджерами, социальными сетями. А с помощью технологии VoWiFi можно отправлять и получать SMS, а также говорить по телефону, используя Wi-Fi сети.

«Последние годы мы много строили и модернизировали оборудование в Краснодарском крае – только за 2022 год сеть 4G на Кубани стала больше на треть. Растет емкость сети – то есть способность предоставить качественную связь большему количеству клиентов. Проведенная работа позволяет удовлетворить растущие потребности абонентов в использовании мобильного интернета. Судя по 40% росту интернет-трафика в сети 4G, наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа. Планируем в 2023 году продолжить развитие сети, уделяя особое внимание Черноморскому побережью и крупным туристическим городам», - сказал директор Краснодарского отделения Билайн Максим Романько.

*голос через LTE. На всем оборудовании или на оборудовании, которое поддерживает указанную возможность.

**VoWiFi: Действует при наличии технологии в оборудовании, а также при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее на beeline.ru/vowifi

Реклама: beeline.ru LjN8JtFLU